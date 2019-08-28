З'явився порядок денний першого засідання Ради

Напередодні першого засідання Верховної ради України нового скликання стало відомо, які рішення планує ухвалити парламент 29 серпня. Відповідний порядок денний є в розпорядженні РБК-Україна.
Передбачається, що після урочистої частини нардепи сформують тимчасову президію, затвердять порядок денний сесії, після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень нинішнього уряду.
Після цього у Раді зареєструють депутатські фракції і групи, розглянуть питання коаліції, оберуть нового спікера, а також першого і другого віце-спікера. Крім того, планується, що президент Володимир Зеленський завтра виступить з посланням.
Фото: порядок денний на 29 серпня
Повний список питань виглядає наступним чином:
- Про формування Тимчасової президії першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Про порядок денний першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання на період розгляду організаційних питань першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Оголошення прем'єр-міністром України про складення повноважень Кабінету міністрів України перед новообраною Верховною радою України.
- Про формування та реєстрацію депутатських фракцій (депутатських груп).
- Доповідь голови Верховної ради України сьомого скликання про стан законодавчої роботи в парламенті.
- Про коаліцію депутатських фракцій у Верховній раді України дев'ятого скликання (депутатської фракції у Верховній раді України дев'ятого скликання, яка має права коаліції депутатських фракцій).
- Про обрання Лічильної комісії Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Про обрання голови Верховної ради України.
- Про обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради України.
- Про заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
- Про проект Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (реєстр. № 7203).
- Про призначення прем'єр-міністра України.
- Про доповідь підготовчої депутатської групи.
- Про призначення міністра оборони України.
- Про призначення міністра закордонних справ України.
- Про формування складу Кабінету міністрів України.
- Про припинення повноважень народних депутатів України, призначених до складу Кабінету міністрів України.
- Про звільнення з посад членів Кабінету міністрів України.
- Про перелік, кількісний склад і об'єктах відання комітетів Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Про звільнення з посади голови Служби безпеки України.
- Про призначення на посаду голови Служби безпеки України.
- Про надання згоди на звільнення з посади президентом України генерального прокурора України.
- Про надання згоди на призначення на посаду Президентом України генерального прокурора.
- Про погоджувальну раду депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній раді України дев'ятого скликання.
- Про календарний план роботи другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання.
- Про висвітлення роботи Верховної ради України дев'ятого скликання.
Відзначимо, раніше представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання може затягнутися до ночі.