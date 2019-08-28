З'явився порядок денний першого засідання Ради

Напередодні першого засідання Верховної ради України нового скликання стало відомо, які рішення планує ухвалити парламент 29 серпня. Відповідний порядок денний є в розпорядженні РБК-Україна.

Передбачається, що після урочистої частини нардепи сформують тимчасову президію, затвердять порядок денний сесії, після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень нинішнього уряду.

Після цього у Раді зареєструють депутатські фракції і групи, розглянуть питання коаліції, оберуть нового спікера, а також першого і другого віце-спікера. Крім того, планується, що президент Володимир Зеленський завтра виступить з посланням.

Фото: порядок денний на 29 серпня

Повний список питань виглядає наступним чином:

Про формування Тимчасової президії першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання. Про порядок денний першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання на період розгляду організаційних питань першої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання. Оголошення прем'єр-міністром України про складення повноважень Кабінету міністрів України перед новообраною Верховною радою України. Про формування та реєстрацію депутатських фракцій (депутатських груп). Доповідь голови Верховної ради України сьомого скликання про стан законодавчої роботи в парламенті. Про коаліцію депутатських фракцій у Верховній раді України дев'ятого скликання (депутатської фракції у Верховній раді України дев'ятого скликання, яка має права коаліції депутатських фракцій). Про обрання Лічильної комісії Верховної ради України дев'ятого скликання. Про обрання голови Верховної ради України. Про обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради України. Про заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Про проект Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (реєстр. № 7203). Про призначення прем'єр-міністра України. Про доповідь підготовчої депутатської групи. Про призначення міністра оборони України. Про призначення міністра закордонних справ України. Про формування складу Кабінету міністрів України. Про припинення повноважень народних депутатів України, призначених до складу Кабінету міністрів України. Про звільнення з посад членів Кабінету міністрів України. Про перелік, кількісний склад і об'єктах відання комітетів Верховної ради України дев'ятого скликання. Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів Верховної ради України дев'ятого скликання. Про звільнення з посади голови Служби безпеки України. Про призначення на посаду голови Служби безпеки України. Про надання згоди на звільнення з посади президентом України генерального прокурора України. Про надання згоди на призначення на посаду Президентом України генерального прокурора. Про погоджувальну раду депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній раді України дев'ятого скликання. Про календарний план роботи другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання. Про висвітлення роботи Верховної ради України дев'ятого скликання.

Відзначимо, раніше представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання може затягнутися до ночі.