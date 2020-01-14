Вибух в Іспанії: з'явилася перша жертва

В результаті вибуху на нафтохімічному заводі в іспанській провінції Таррагона загинув один чоловік, як мінімум шість осіб отримали поранення. Про це повідомляє газета El Mundo.

Повідомляється, що на місце подій були спрямовані всі доступні поліцейські патрулі і пожежники. У районі події перервано рух поїздів, а також було обмежено рух на автошляхах.

Місцева влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. При цьому причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.

Нагадаємо, вибух на заводі в Тарргоне стався ввечері 14 січня. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих в результаті вибуху. Після вибуху цивільний захист рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.