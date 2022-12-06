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В здании посольства Украины в Румынии нашли два подозрительных конверта: что известно

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Европа, Вторник 06 декабря 2022 13:44
В здании посольства Украины в Румынии нашли два подозрительных конверта: что известно Фото: в здании посольства Украины в Румынии нашли два подозрительных конверта (digi24.ro)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 6 декабря, посольство Украины в столице Румынии, Бухаресте, получило два подозрительных конверта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Digi24.

Опасную находку обнаружили около 11 утра по местному времени.

По данным источника издания, полиция выехала на место происшествия, чтобы обезопасить территорию. На месте также находятся пиротехнические группы для проведения конкретных проверок.

"Группы взрывотехников выехали в посольство Украины сегодня после звонка на линию 112, в котором говорилось о том, что было получено несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их исследования. После проведения пиротехнического контроля будет понятно, нужно ли их изымать и безопасно транспортировать", - отмечает издание.

История с конвертами и взрывчаткой

30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе. Кроме того, в здание Министерства обороны Испании также прислали пакет с взрывчаткой. Это была уже четвертая подобная посылка, полученная в Испании.

Но и это еще не все: буквально 5 декабря стало известно, что на почтовом отделении в Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатическим учреждениям.

Детальнее об этой ситуации читайте в материале РБК-Украина: "Конверты со взрывчаткой. Что происходит в Испании и при чем здесь Украина".

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