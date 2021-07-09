УЗ повинна показати бізнесу собівартість вантажних перевезень, - експерт

Бізнес здивований рішенням "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажоперевезення, оскільки досі ніхто не знає, як формуються ці тарифи і з чого складається собівартість перевезень. Тому, перш ніж підвищувати тарифи, УЗ повинна опрацювати структуру тарифів і надати її для обговорення.

"У нас (представників бізнесу, - ред.) досконалі прозорі вимоги, як основних клієнтів: ми хочемо, щоб тарифи ж/д були економічно обґрунтованими. Для цього потрібно вирахувати собівартість, і створити новий робочий документ, новий тарифний збірник. Якби була прорахована реальна собівартість, ні у кого б не виникало питань. А коли нам викидається остаточне рішення з підняттям відсотків для різних класів, виникає питання: чи була порахована ця собівартість, чи ні? Чому підвищення на такий відсоток? Чому все-таки відбувається зрівнювання класів?" - пояснив він.

На його думку, такий документ необхідний, оскільки вартість перевезення вантажів різна для різних вантажів. Так, одні вантажі возять сезонно, а інші - цілий рік, якісь вантажі перевозяться складами по прямій, а інші - використовують велику кількість маневрових станцій і депо.

"Через це собівартість перевезення різних вантажів може відрізнятися в рази. І перше завдання УЗ - порахувати реальну собівартість перевезення різних вантажів, щоб пов'язати цю собівартість в залежності від того, скільки вагонів у складі ведеться, скільки маневрових станцій використовується по дорозі, скільки депо потрібно утримувати для перевезення певних вантажів", - підкреслив він.

Але, за словами Каленкова, з якоїсь причини УЗ не проводить подібні аналізи, а просто підвищує тарифи.

"Ми очікуємо переходу на більш системні, нормальні і прозорі відносини з УЗ. Замість цього ми отримуємо остаточний варіант у вигляді надрукованого наказу, і це неприємно. УЗ залежить від нас як клієнтів, ми - залежимо від УЗ. Тому ми сподіваємося, що буде обговорення, і ми перейдемо на більш системний діалог, а не діалог: "гроші закінчуються, дайте нам ще грошей", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Згідно з проектом, позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1 - го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать - на 30% і 15% відповідно.

Своєю чергою гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, необхідно провести давно назрілу реформу УЗ, а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.