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Для підвищення пенсій населенню у бюджеті немає ресурсів, - Гройсман


Зокрема, для підвищення пенсії на 3 тисячі бюджет ПФУ необхідно збільшити на 270 мільярдів гривень

Для повышения пенсий украинцам сейчас в государственном бюджете нет ресурсов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Кабмина, для повышения пенсии на 3 тысячи в бюджет Пенсионного фонда необходимо дополнительно заложить 270 миллиардов гривен.

"Хочу сказать, что для того, чтобы повысить на 3 тысячи, надо дополнительно в бюджет Пенсионного фонда 270 миллиардов гривен. Я за это абсолютно, но таких ресурсов у нас нет. Но пенсии выше, это однозначно", - сообщил Гройсман.

Напомним, по данным ПФУ, по состоянию на 1 марта 2019 года после повышение пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тыс. гривен, остальные - свыше этой суммы.

Как писало РБК-Украина ранее, Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 гривен.

Добавим, ПФУ с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии возрос для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее ста гривен.

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