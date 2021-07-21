Підвищення залізничних тарифів доведе вугільну галузь до знищення, - Волинець

"Запускається такий ланцюг зростання цін, який вдарить не тільки по виробнику і конкретним галузям, наприклад, вугільна галузь, перевезення різних вантажів. Це все відобразиться на цінах товарів першої необхідності – навіть продуктів харчування, якщо про це ніхто не думає. Це все буде закладено в кінцевій ціні на продукти і товари першої необхідності, будівельних матеріалів, це торкнеться кожного. Кожного українця", - заявив нардеп.

За словами Михайла Волинця, вугільна галузь черговим підвищенням залізничних тарифів буде просто доводитись до знищення.

"Але потім буде ще коло неприємностей, коли нам прийдеться купувати вугілля з країни-агресора, тобто з Росії за цінами в кілька разів вищими, так як це було в 2014 році, у 2015 році і навіть у 2016 році. Навіть так, як це зараз відбувається, коли ціна на вугілля вже складає 126 долл за тонну. Це без доставки в країну", - підкреслив він.