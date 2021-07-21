Підвищення залізничних тарифів доведе вугільну галузь до знищення, - Волинець

Підвищення залізничних вантажних тарифів матиме значний негативний вплив на всі галузі, що призведе до подорожчання товарів та послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Незалежної профспілки гірників, народного депутата Михайла Волинця.
"Запускається такий ланцюг зростання цін, який вдарить не тільки по виробнику і конкретним галузям, наприклад, вугільна галузь, перевезення різних вантажів. Це все відобразиться на цінах товарів першої необхідності – навіть продуктів харчування, якщо про це ніхто не думає. Це все буде закладено в кінцевій ціні на продукти і товари першої необхідності, будівельних матеріалів, це торкнеться кожного. Кожного українця", - заявив нардеп.
За словами Михайла Волинця, вугільна галузь черговим підвищенням залізничних тарифів буде просто доводитись до знищення.
"Але потім буде ще коло неприємностей, коли нам прийдеться купувати вугілля з країни-агресора, тобто з Росії за цінами в кілька разів вищими, так як це було в 2014 році, у 2015 році і навіть у 2016 році. Навіть так, як це зараз відбувається, коли ціна на вугілля вже складає 126 долл за тонну. Це без доставки в країну", - підкреслив він.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Відповідно до проєкту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать. Причому для 1 класу підвищення складе майже 30%.
Так, для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 1 вересня 2021 року, та ще на 20,4% - з 01 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 01 вересня 2021 року, і ще на 6,5% - з 1 січня 2022 року.
Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) направила лист до президента України. В листі ФРТУ закликає Володимира Зеленського не допустити необґрунтованого підвищення вартості залізничних перевезень, яке призведе до негативних наслідків для "Великого будівництва" та всієї економіки України.