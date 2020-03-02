Підвищення цін на залізничні квитки відтермінували

Міністерство інфраструктури України поки не погодило індексацію тарифів на проїзд залізничним транспортом пасажирів, яку планували почати з 1 березня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в міністерстві, підвищення тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

"Тарифи на проїзд залізничним транспортом пасажирів не підвищено", - зазначається в повідомленні.

Водночас міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію.

"Залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 закону України "Про залізничний транспорт". До того ж, вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, у 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Раніше прес-служба АТ "Укрзалізниця" повідомила про плани підвищувати тарифи на пасажирські перевезення по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року. Таким чином, у результаті, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

Нагадаємо, "Укртелеком" підвищив з 1 березня 2020 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.