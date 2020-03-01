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Ціни на залізничні квитки зросли з 1 березня

Новини » Економіка     01.03.2020 - 12:07
Ціни на залізничні квитки зросли з 1 березня
Фото: вокзал в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Укрзалізниця планує підвищувати ціни на 2% щомісяця

Тарифи на пасажирські перевезення залізницею зросли з 1 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням прес-служби, підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, у результаті, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

У той же час пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидування за рахунок доходів від вантажних перевезень.

"Компанія прогнозує, що в 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть скласти 14,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укртелеком" підвищив з 1 березня 2020 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки в 2019 році.

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