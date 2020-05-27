Підвищення цін на дизельне паливо протирічить стратегії уряду, - нардеп

Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

Нардеп наголошує, що стратегія має бути спрямована на зниження цін на паливо

Підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо протирічить стратегії уряду, спрямованій на зниження цін на паливо.

Про це в коментарях журналістам заявила народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, передає РБК-Україна.

"На підвищення будь-яких акцизів на паливо ми повинні дивитися дуже уважно і дуже обережно. Тому що ми тут боролися разом з урядом довгий час, щоби в ціні на паливо показати суттєве зниження ціни на нафту на світових ринках. І якщо ми зараз коштом акцизу нівелюємо ці всі зусилля, то звісно, що це не буде переслідувати тієї цілі, яку ми перед собою ставили, а саме для споживачів знизити ціну", - сказала Буймістер.

Депутат також зазначила, що підвищення цін на паливо призведе до зростання транспортних витрат бізнесу, перш за все підприємств агропромислового комплексу, а також негативно позначиться на конкурентоспроможності наших експортоорієнтованих компаній.

"Це стосується в першу чергу конкурентоспроможності нашого національного виробника на світових ринках, зокрема й аграрних наших виробників, для яких це питання дуже і дуже актуальне", - додала Буймістер.

Нагадаємо, раніше президент Нафтогазової асоціації України Неля Привалова зазначила, що введення мита на імпортоване дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача.

Водночас голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич повідомив, що громадські активісти готові вийти на акцію протесту під Кабмін, щоб не допустити підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо.

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Автор: Олександра Діденко