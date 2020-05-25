Введення мита на дизтопливо призведе до зростання цін на АЗС, - експерт

Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

Запровадження мита призведе до зростання цін на нафтопродукти як імпортовані, так і вітчизняного виробництва

Введення мита на імпортоване дизпаливо призведе до зростання цін для споживачів.

Про це в коментарі журналістам заявила президент Нафтогазової асоціації України Неля Привалова, передає РБК-Україна.

"Введення мита, за експертними оцінками, безумовно, призведе до збільшення роздрібних цін для кінцевих споживачів. Оскільки мита ляжуть в собівартість готових нафтопродуктів, відповідно, будуть збільшувати роздрібну ціну для кінцевих споживачів", - сказала Привалова.

За словами експерта, запровадження мита призведе до зростання цін на нафтопродукти як імпортовані, так і вітчизняного виробництва.

"При введенні імпортних мит це збільшує собівартість імпортного ресурсу. Відповідно, ціна в роздробі збільшиться. Що буде відбуватися з ціновою політикою національного виробника? Він теж буде мати можливість збільшити ціну для кінцевого споживача. Безумовно, можна говорити про те, що станеться збільшення цін на нафтопродукти, як національного виробництва, так і імпортовані в Україну з інших країн", - пояснила Привалова.

Нагадаємо, в грудні 2019 "Укртатнафта" бізнесмена Ігоря Коломойського пропонувала підняти акциз на скраплений газ. Відповідну поправку в законопроект №2317 вносила депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її ініціатива передбачала зростання акцизу на автомобільний газ у 2,7 рази, що призвело б до зростання ціни автогазу на 5 грн/л. Тоді правка не була підтримана.

У п'ятницю міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має поставити крапку з даної ініціативи, з різкою критикою комісії виступив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський. За його інформацією, в міністерстві вважають, що для введення мит немає достатніх повноважень.

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Автор: Олександра Діденко