Автомобілісти анонсували акцію протесту через можливе підняття акцизу на скраплений газ

Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

Активісти переконані, що рішення ухвалюється виключно в інтересах олігарха Ігоря Коломойського

Автомобілісти готові вийти на акцію протесту, щоб не допустити підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо.

Про це заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич, передає РБК-Україна.

"Ми категорично проти акцизу, ми вже виступали та зупинили два роки назад таку ініціативу уряду", - заявив Ярошевич.

На його думку, це рішення ухвалюється виключно в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, водночас малі підприємці та звичайні автомобілісти від нього суттєво постраждають.

"Це просто є в першу чергу смертельно для аграріїв, смертельно для людей, які займаються малим та середнім бізнесом, де вони своїм коштом заправляють і автомобілі, виконують якісь функції, які розвивають їхній бізнес. Відповідно я бачу це злочинним зговором, який може призвести до підняття ціни", - сказав Ярошевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо. У міністерстві зазначили, що рішення потребує доопрацювання і буде включено до порядку денного наступного засідання комісії.

Своєю чергою президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.

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Автор: Олександра Діденко