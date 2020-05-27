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Повышение цен на дизельное топливо противоречит стратегии правительства, - нардеп

Новости » Политика     27.05.2020 - 10:18
Повышение цен на дизельное топливо противоречит стратегии правительства, - нардеп
Фото: заправка авто (из открытых источников)

Нардеп подчеркивает, что стратегия должна быть направлена на снижение цен на топливо

Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо противоречит стратегии правительства, направленной на снижение цен на топливо.

Об этом в комментариях журналистам заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, передает РБК-Украина.

"На повышение любых акцизов на топливо мы должны смотреть очень внимательно и очень осторожно. Потому что мы здесь сражались вместе с правительством долгое время, чтобы в цене на топливо показать существенное снижение цены на нефть на мировых рынках. И если мы сейчас за счет акциза нивелируем эти все усилия, то конечно, что это не будет преследовать той цели, которую мы перед собой ставили, а именно для потребителей снизить цену", - сказала Буймистер.

Депутат также отметила, что повышение цен на топливо приведет к росту транспортных издержек бизнеса, прежде всего предприятий агропромышленного комплекса, а также негативно скажется на конкурентоспособности наших экспортоориентированных компаний.

"Это касается в первую очередь конкурентоспособности нашего национального производителя на мировых рынках, в том числе и наших аграрных производителей, для которых это вопрос очень и очень актуален", - добавила Буймистер.

Напомним, ранее президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова отметила, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя.

В тв то же время председатель организации "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич сообщил, что общественные активисты готовы выйти на акцию протеста под Кабмин, чтобы не допустить повышения акциза на сжиженный газ и введения пошлины на дизтопливо.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныгаз
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