УЗ потребує поділу на бізнес-сектори, інвестиції та прозорі тарифи, - експерти

Державна компанія "Укрзалізниця" наразі складається з 34 філій, з яких 25 - непрофільні і допоміжні. Управління такою кількістю філій неефективне, тому УЗ необхідно розділити на бізнес-секції, а також розробити механізм прозорого тарифоутворення. Все це допоможе залучити в компанію інвестиції та провести модернізацію.

Про це йдеться в довгостроковій "Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету міністрів.

"Наявна тягова потужність УЗ не відповідає попиту. Як єдиному гравцеві на тяговому ринку, УЗ не вистачає 300-500 локомотивів, а до 40% магістральних локомотивів УЗ вимагають заміни і не можуть бути використані через технічні проблеми", - констатують в Ernst&Young.

Щоб забезпечити транспортні потреби країни, необхідно поліпшити фінансову та економічну стабільність УЗ, поліпшити безпеку залізниць і привабливість УЗ як роботодавця, забезпечивши потребу у кваліфікованих і ефективних кадрах і підвищити якість управління компанією, сказано в стратегії.

Компанія Ernst & Young пропонує наступні кроки, які допоможуть перетворити УЗ в сучасну та ефективну компанію: реорганізувати компанію з регіональної структури в бізнес-сегменти, розробити і впровадити довгострокову інвестиційну програму, впровадити державно-приватне партнерство і забезпечити фінансування частини програм з державного бюджету, реорганізувати і продати непрофільні ресурси.

"Також необхідна боротьба з корупцією шляхом збільшення прозорості, і розробка концепції регулювання тарифів на перевезення, яка допоможе встановити розумні тарифи. Для цього потрібно доопрацювати і прийняти проект закону "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (...) незалежний регулятор зможе здійснювати державне регулювання у сфері транспорту і внести зміни у відповідні методики розрахунку тарифів", - резюмують в Ernst&Young.