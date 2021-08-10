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Черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення УЗ має займатися АМКУ, - економіст

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 12:31
Черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення УЗ має займатися АМКУ, - економіст Фото: черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення УЗ має займатися АМКУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З черговим наміром влади підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею має розібратись Антимонопольний комітет, адже підвищення необгрунтоване.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в блозі на Liga.net.

"Зараз урядовці кажуть про чергове 30-відсоткове підвищення тарифів на вантажні перевезення. Причому, вантажні перевезення - цілком прибутковий вид діяльності УЗ, а деякі види вантажних перевезень взагалі надприбуткові. Але репетування з цього приводу лунають постійно. Хоча Антимонопольний комітет України неодноразово наголошував на непрозорості діяльності цієї компанії та непрозору систему її тарифоутворення", - написав Кушнірук.

На його думку, замість постійного підвищення тарифів на перевезення, влада мала б провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", що передбачає розділення її на кілька компаній за окремими видами діяльності, внаслідок чого, послуги з вантажних перевезень, які приносять компанії прибутки, були б відділені від збиткових пасажирських.

Проте УЗ продовжує використовувати своє монопольне становище і необгрунтовано підвищувати тарифи для бізнесу.

"Абсурдність ситуації ще у тому, що послуги з локомотивної тяги є монопольними. Там "Укрзалізниця" може робити все що завгодно, жодним чином не забезпечуючи ні якість своїх послуг, ні обґрунтованість тарифів на них. Водночас вагонний парк вже знаходиться значною мірою у приватних руках, а тому неефективна діяльність "Укрзалізниці" та завищення її тарифів призводить до постійної втрати клієнтів", - наголосив Кушнірук.

Через таку політику УЗ, за словами економіста вже втратила 20% вантажів, а держава недоотримала мільярди гривень доходів.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти та бізнес: вони заявили, що відомство не представило жодних економічних обгрунтувань. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні наразі є високорентабельними.

Нагадаємо, раніше екс-голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці" та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.

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Укрзалізниця Антимонопольний комітет України
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