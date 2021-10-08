Якість послуг УЗ погіршилася, але компанія все одно підвищує тарифи на перевезення, - експерт
"Укрзалізниця" використовує монопольне становище, щоб регулярно необгрунтовано підвищувати тарифи, при цьому якість послуг постійно знижується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Асоціації власників вагонів Олександра Криворучка.
"Як відбувається підвищення тарифів в УЗ? Коли УЗ не вистачає грошей, то УЗ просто говорить: я ж монополіст! Ви ж без мене нічого не можете, нікуди не поїдете, тому підвищуємо тарифи, наприклад, так, щоб мені вистачило. І все", - розповів Криворучко.
Він підкреслив: тарифи на свої послуги УЗ постійно підвищує, але при цьому якість послуг залишається незмінно низькою. Більш того, кожне підвищення тарифів супроводжується обґрунтуванням з боку УЗ, що це необхідно для поліпшення сервісу, але по факту нічого не змінюється.
"Тобто катастрофічно без різниці - скільки і яким буде тариф - це ніяк не вплине на якість послуги. Чи не спроститься отримання вагонів, не покращиться ситуація з тягою і т.д. Тому що в минулі рази, коли було підвищення, досить відчутне для ринку, обіцялося про те, що всі ці гроші підуть на закупівлю локомотивів і т.д. Жодна з цих обіцянок за давньою традицією виконана не була. і виявляється, що, по суті - у нас просто стали більше грошей брати за рівно ту ж погану послугу", - пояснив Криворучко.
Як відомо, оборот вантажних вагонів в "Укрзалізниці" погіршився, і з початку року вантажі доставляються довше на цілу добу. Так, оборот піввагонів з показника 6,21 збільшився до 7,27 доби. Загальна цифра обороту рухомого складу УЗ погіршилася з 7,16 - в січні до 8,36 доби - у вересні.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак також заявив, що "Укрзалізниця" використовує своє становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, а в останні місяці ситуація стала критичною.