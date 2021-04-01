Підвищення пенсій, тарифів Укрзалізниці та нова ціна на газ: що зміниться з 1 квітня

У квітні на українців очікує ряд важливих змін, серед яких збільшення пенсійного віку для жінок і виплати надбавок до пенсій. Також запрацює нова програма медичних гарантій і розшириться перелік безкоштовних послуг для пацієнтів.

Що буде з комунальними тарифами і цінами на проїзд, а також які нові можливості з'являться для подорожей - докладно про всі зміни квітня на РБК-Україна.

Збільшення пенсійного віку для жінок

З 1 квітня 2021 року вік виходу жінок на пенсію підвищується до 60 років. Це останній етап збільшення пенсійного віку, відповідно до закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Жінки, які народилися пізніше за 1 квітня 1961 року, зможуть вийти на пенсію тільки в 60 років. При цьому українки з датою народження від 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року мають право на пенсію у віці 59 років і 6 місяців.

Відповідно до закону, пенсійний вік для жінок почав збільшуватися в 2011 році - з 55 років щорічно на 6 місяців. До 1 квітня 2021 року він склав 60 років, але при наявності необхідного страхового стажу.

Так, для виходу на заслужений відпочинок при досягненні пенсійного віку 60 років у 2021 році стаж повинен бути не менше 28 років як у жінок, так і у чоловіків.

Якщо стажу не вистачає, то право на призначення виплат можна буде отримати тільки в 63 роки (стаж від 18 років) або в 65 років (стаж від 15 років). Також передбачається можливість докупити роки страхового стажу.

Перерахунок пенсій

Близько 2 млн українців в квітні отримають підвищені пенсії. Перерахунок зроблять працюючим громадянам пенсійного віку, яким пенсії були призначені або перераховані понад два роки тому - до 1 квітня 2019 року.

Таким чином, на надбавку можуть розраховувати громадяни, які мають понад 24 місяців додаткового стажу після виходу на пенсію. Цей термін не залежить від перерв у роботі.

Розмір збільшення виплат визначається індивідуально виходячи з доходу, з якого розраховується пенсія. Для перерахунку громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Тарифи на газ

1 квітня перестає діяти обмеження ціни на газ для побутових споживачів, яке встановив Кабмін з лютого на рівні 6,99 грн за кубометр з ПДВ.

Згідно з даними порталу "Газправда", велика частина газопостачальних компаній і в квітні продовжать продавати газ споживачам за ціною 6,99 грн/куб.м без урахування вартості розподілу.

Тариф "Нафтогазу" в цьому місяці залишився незмінним - 6,86 грн/куб.м. Однак ряд компаній підвищили вартість.

Так, найвища ціна у ТОВ "Азовгаз" - 8,85 грн/куб.м. У Херсонській і Чернівецькій обласних енергопостачальних компаніях встановлений тариф 8,3 грн/куб.м.

ТОВ "Київські енергетичні послуги", "Дніпровські енергетичні послуги", "Донецькі енергетичні послуги (YASNO)" пропонують своїм клієнтам газ за ціною 7,89 гривень за кубометр.

Фото: ціни на газ в квітні (gazpravda.com.ua)

Завершується опалювальний сезон

У першій половині квітня в Україні традиційно закінчується опалювальний сезон. Конкретна дата відключення теплопостачання залежить від температури повітря - протягом 3-х діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

Однак місцева влада ряду міст вже озвучила плановані терміни завершення опалювального сезону:

Дніпро - з 1 квітня;

Павлоград - з 1 квітня;

Київ - з 5 квітня;

Одеса - з 5 квітня;

Маріуполь - 5-10 квітня;

Луцьк - 7-8 квітня;

Харків - з 15 квітня;

Кропивницький - з 15 квітня.

Нова програма медичних гарантій

Оновлена ​​програма медгарантій для українців на 2021 рік починає діяти з 1 квітня. Вона включає пакет із 35 медичних послуг, які надаються безкоштовно при наявності укладеної декларації з сімейним лікарем.

Програма охоплює такі види допомоги: первинна, спеціалізована та високоспеціалізована допомога, екстрена, паліативна допомога і реабілітація, медична допомога дітям до 16 років і медична допомога при вагітності та пологах.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах виділено в окремий пакет послуг. Жінки зможуть отримувати такі види допомоги безкоштовно: взяття на облік, розробка плану ведення вагітності, аналізи та інструментальні обстеження, в т.ч. УЗД, заняття в школі майбутніх батьків, направлення в стаціонар при необхідності, консультації та ведення післяпологового періоду.

Безкоштовними будуть деякі стоматологічні послуги: первинний огляд, ургентна допомога дітям і дорослим, знеболювання.

У Програмі медичних гарантій-2021 передбачені безкоштовні пакети стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, а також вакцинація від коронавірусу.

Крім того, українці зможуть звернутися до ряду лікарів без направлення: до гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра, до стоматолога для надання ургентної допомоги. Візит пацієнта до даних фахівців оплатить НСЗУ.

Фото: список лікарів для звернення без направлення (t.me/NSZU_gov)

При цьому надання екстреної допомоги залишається безкоштовним для всіх категорій населення без направлень і декларацій.

Скасування зелених карт у метро Києва

З сьогоднішнього для припинено використання зелених проїзних карт в столичному метрополітені. Починаючи з 1 квітня 2021 оплатити вартість поїздки можна тільки електронним квитком декількома способами:

картою Kyiv Smart Card;

безконтактної банківською картою;

через мобільний додаток (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

одноразовим квитком з QR-кодом.

Разовий квиток і карту Kyiv Smart Card можна купити в касах метро і терміналах самообслуговування на станціях. Транспортна картка дає можливість придбати 50 поїздок за один раз зі знижкою до 1,5 грн за кожну. Поповнювати Kyiv Smart Card можна в касах, терміналах, через додаток "Київ Цифровий".

"Укрзалізниця" підвищує ціну квитків

Вартість проїзду в поїздах "Укрзалізниці" буде рости поетапно протягом цього року. З квітня квитки дорожчають на 2%, а до кінця 2021-го тарифи виростуть на 22%.

Згідно з наказом Мінінфраструктури, з 1 квітня по 31 грудня 2021 року до вартості проїзду пасажирів залізничного транспорту буде застосовуватися коефіцієнт індексації 1,02.

Кіпр відкриває кордони

З 1 квітня туристам з України дозволяється в'їзд на Кіпр без проходження карантину, проте доведеться здати два тести на COVID-19.

Так, обов'язковою умовою для прибуваючих в Республіку Кіпр є наявність негативного результату ПЛР-дослідження. Тест слід зробити протягом 72 годин до вильоту.

Крім того, після прибуття на Кіпр українцям необхідно буде пройти ще одне обстеження на коронавірус за свій рахунок, і до отримання результату дотримуватися самоізоляції.