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Влада Кіпру назвала умови для в'їзду українців з 1 квітня

Новость на русском → Кіпр, Понеділок 29 березня 2021 16:05
Влада Кіпру назвала умови для в'їзду українців з 1 квітня Фото: аеропорт (Adam Berry/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Влада Кіпру внесла Україну до списку країн, громадянам яких дозволений в'їзд в республіку з 1 квітня при дотриманні ряду вимог. Те, кто прибувають в республіку уповинні протягом 72 годин до вильоту пройти дослідження методом ПЛР і уявити негативний тест на коронавірус.

Про це йдеться в оприлюдненому 29 березня переліку Моз Кіпру.

В документі наголошується, що прибулі з країн червоної зони, куди увійшла і Україна, повинні: пройти лабораторне дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і уявити негативний результат тесту. Крім того, після прибуття в Республіку Кіпр необхідно пройти лабораторне дослідження.

Вартість обстеження прибулі будуть оплачувати самі. Крім того, після здачі тіста необхідно залишатися в самоізоляції до отримання результату.

Належність країн до відповідних категорій (зонам) влада Кіпру переглядають щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації в тій чи іншій країні.

Нагадаємо, кіпрська влада включили Україну у "сіру зону", з якої в'їзд дозволений тільки за спеціальним дозволом. Раніше в розпорядження РБК-Україна надійшов документ Міністерства туризму Кіпру, в якому йдеться про те, що Кіпр офіційно відкривається для українських туристів з 1 квітня без проходження карантину.

РБК-Україна писало, у які країни можна їхати на відпочинок без ПЛР-тестів.

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