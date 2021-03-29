Влада Кіпру назвала умови для в'їзду українців з 1 квітня

Влада Кіпру внесла Україну до списку країн, громадянам яких дозволений в'їзд в республіку з 1 квітня при дотриманні ряду вимог. Те, кто прибувають в республіку уповинні протягом 72 годин до вильоту пройти дослідження методом ПЛР і уявити негативний тест на коронавірус.

Про це йдеться в оприлюдненому 29 березня переліку Моз Кіпру .

В документі наголошується, що прибулі з країн червоної зони, куди увійшла і Україна, повинні: пройти лабораторне дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і уявити негативний результат тесту. Крім того, після прибуття в Республіку Кіпр необхідно пройти лабораторне дослідження.

Вартість обстеження прибулі будуть оплачувати самі. Крім того, після здачі тіста необхідно залишатися в самоізоляції до отримання результату.

Належність країн до відповідних категорій (зонам) влада Кіпру переглядають щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації в тій чи іншій країні.