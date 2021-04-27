Пріоритети влади в податковій політиці шкідливі для розвитку України, - економіст
Пріоритети влади в управлінні економікою та податковій політиці шкідливі для розвитку України. Зокрема, економіці зашкодить ініціатива влади підвищити ПДВ.
Про це заявив економіст Володимир Лановий, коментуючи ініціативу підвищення підвищити фіскальний тиск на бізнес, зокрема збільшити ставку ПДВ до 22-24%.
"Це велика шкода економіці України. Нагадаю, що в європейських країнах при ставці такій, як у нас, 20%, в деяких країнах 14%, ще застосовують нульову або пільгову ставку для товарів і послуг для населення, культурних закладів, і різних важливих галузей для тієї чи іншої країни. Тобто, середня ставка значно нижча, ніж 14%, як у Франції", - розповів Лановий.
За його словами, нинішня влада поставила за мету збільшити надходження до бюджету, але не шляхом забезпечення умов для економічного зростання, а виключно шляхом підвищення податків, що, на його думку, є неприпустимим.
"Метою є зростання добробуту людей, збільшення робочих місць, збільшення середньої зарплати, збільшення продуктивності праці, нових об’єктів, виробництв і т.д. От що є метою. А вони, навпаки, душать виробництво заради якихось ефемерних доходів до бюджету, які потім в принципі використовуються дуже погано… Установка і пріоритети в управлінні економікою шкідливі у цієї команди при владі", - підсумував Лановий.
Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що податкові ініціативи влади призведуть до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що владна ініціатива збільшити фіскальний тиск на бізнес знищить вітчизняне підприємництво. На її думку, неприпустимо підвищувати податки в кризу, в інших країнах світу в кризу максимально підтримують бізнес і знижують ставки податків.