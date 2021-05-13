Податкові ініціативи Кабміну спричинять кризу в економіці та ліквідацію ряду підприємств, - ФРУ

Представлені урядом зміни до Податкового кодексу зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Про це йдеться на сторінці Федерації роботодавців у Facebook.

"Уряд пропонує прийняти зміни, не підкріплені жодними реальними економічними розрахунками, які не передбачають системних та послідовних змін, а є хаотичним набором різноманітних ініціатив, значна частка яких у разі їх прийняття матиме негативні наслідки для бізнесу з різних секторів економіки та для економіки в цілому", - зазначають у ФРУ.

За їх оцінкою, ухвалення законопроекту завдасть шкоди перш за все легальному бізнесу, що сплачує податки на загальній системі оподаткування - незалежно від розміру конкретних платників податків.

Зокрема, у ФРУ назвали неприйнятною пропозицію фактично оподатковувати за ставкою 20% експорт товарів, зазначених у товарних групах 1-24 за УКТ ЗЕД, а також обмеження у звільненні від оподаткування ПДВ першого постачання житла: на переконання експертів федерації, ця норма завдасть шкоди господарської діяльності величезної кількості платників податків, у тому числі переробних підприємств харчової промисловості.

Намір в черговий раз підвищити акцизний податок на лікеро-горілчану продукцію на 5%, на переконання експертів ФРУ, не матиме наслідком збільшення надходжень до бюджету, а лише стимулюватиме тіньове виробництво.

"Легальне виробництво лікеро-горілчаних виробів зменшується навіть без підвищення ставки податку. Про це говорять і цифри: збільшення ставки акцизного податку на 20% у 2017 році не тільки не забезпечило додаткових очікуваних надходжень 1,5 млрд грн до бюджету, але й призвело до їх зменшення", - нагадали у ФРУ.

Окрім того, ФРУ зазначили, що не можуть погодитись із трикратним збільшенням ставки екологічного податку на двоокис вуглецю, змінами, що стосуються справляння рентної плати з залізної руди, а також підвищення ставок податків для аграріїв.

"Фактично запропоновані без публічного економічного обгрунтування та консультацій зміни можуть мати негативний вплив на надходження податків до бюджету. А головне - можуть сприяти закриттю та ліквідації виробництв, а отже і скороченню десятків тисяч робочих місць", - наголосили у ФРУ та закликали владу провести широке публічне обговорення ініціативи - з залученням українських роботодавців та міжнародних експертних організацій.