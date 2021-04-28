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Підвищення податків знищить бізнес і залишить країну без робочих місць, - нардеп

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 15:31
Підвищення податків знищить бізнес і залишить країну без робочих місць, - нардеп Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для поповнення держбюджету владі слід позбутися тіньових схем на ринку палива, а не збільшувати податки для бізнесу і звичайних громадян.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі "Україна 24".

За його словами, підвищення податків негативно позначиться на економіці, роботі підприємців і добробуті звичайних громадян.

"Всі держави шукають баланс між тим, щоб збирати гроші, необхідні для забезпечення бюджетних витрат, і при цьому не придавити підприємців, ініціативу і бізнес так, щоб вони просто зникли. Тоді просто зникнуть робочі місця і все обвалиться. В Україні, по-моєму, цей баланс вирішили не шукати. І зараз виходять з однією логікою: давайте просто збільшимо податки", - пояснив Гончаренко.

Він вважає, що владі слід шукати інше джерело для поповнення бюджету, зокрема, ліквідувати корупційні схеми на ринку палива.

"Якщо влада хоче зібрати гроші в бюджет, то є маса місць, де можна знайти, по засіках пошкребти і нашкребти мільярди. Подивіться, що у нас діється в сфері палива. У нас на АЗС кожен десятий літр проданий якийсь розбодяжений, фальсифікат, за який не сплачено жодної копійки податків. З Білорусі привозять якусь бодягу, яку тут розхімічують, розбодяжують і продають нам. Держбюджет не отримує, за найскромнішими оцінками, 20 мільярдів гривень", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. На її думку, неприпустимо підвищувати податки в кризу, а також підкреслила, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Своєю чергою інвестаналітик Ерік Найман підкреслив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

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