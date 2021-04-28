Підвищення податків знищить бізнес і залишить країну без робочих місць, - нардеп

Для поповнення держбюджету владі слід позбутися тіньових схем на ринку палива, а не збільшувати податки для бізнесу і звичайних громадян.

За його словами, підвищення податків негативно позначиться на економіці, роботі підприємців і добробуті звичайних громадян.

"Всі держави шукають баланс між тим, щоб збирати гроші, необхідні для забезпечення бюджетних витрат, і при цьому не придавити підприємців, ініціативу і бізнес так, щоб вони просто зникли. Тоді просто зникнуть робочі місця і все обвалиться. В Україні, по-моєму, цей баланс вирішили не шукати. І зараз виходять з однією логікою: давайте просто збільшимо податки", - пояснив Гончаренко.

Він вважає, що владі слід шукати інше джерело для поповнення бюджету, зокрема, ліквідувати корупційні схеми на ринку палива.

"Якщо влада хоче зібрати гроші в бюджет, то є маса місць, де можна знайти, по засіках пошкребти і нашкребти мільярди. Подивіться, що у нас діється в сфері палива. У нас на АЗС кожен десятий літр проданий якийсь розбодяжений, фальсифікат, за який не сплачено жодної копійки податків. З Білорусі привозять якусь бодягу, яку тут розхімічують, розбодяжують і продають нам. Держбюджет не отримує, за найскромнішими оцінками, 20 мільярдів гривень", - сказав Гончаренко.