У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроекту, - АТП

Запропонований урядом законопроект щодо податкових змін (№5600) містить неприйнятні для бізнесу норм. У представників асоціації є суттєві зауваження до кожного розділу.

Про це заявив співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков.

"Переважна частина запропонованих змін є неприйнятними для бізнес-середовища. У нас є зауваження до кожного розділу цього законопроєкту, зокрема адміністрування податків, порушення конституційних прав людей на виїзд, керівників підприємств, у разі, якщо є неузгоджена заборгованість. Також у нас є застереження і зауваження щодо податку на прибуток", - розповів Поляков.

Він також зауважив, що законопроєкт порушує принцип стабільності податкового законодавства, адже пропонується запровадити зміни не з початку бюджетного року, а з 1 липня.

"Ми зараз бачимо, що Міністерство фінансів анонсує, що воно переходить до середньострокового бюджетного планування на 3 роки і т.д. Водночас подається законопроєкт 2 червня, а термін набрання чинності норм - 1 липня. Звичайно, що ми отримали як компанії-члени дуже багато запитань від наших штаб-квартир", - пояснив Поляков.

За його словами, зважаючи на численні зауваження бізнесу, законопроект має бути відхилений.

"У нас є дуже ґрунтовні аргументи з приводу того, що взагалі в цілому цей законопроєкт має бути відхилений", - зазначив Поляков.

Нагадаємо, раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас лідер"Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.