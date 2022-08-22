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Підвищення податку на імпорт негативно вплине на економіку та прискорить інфляцію, - експерт

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Понеділок 22 серпня 2022 13:26
Підвищення податку на імпорт негативно вплине на економіку та прискорить інфляцію, - експерт Фото: підвищення податку на імпорт негативно вплине на економіку та прискорить інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Введення 10%-го податку на імпорт може негативно вплинути на фінансову ситуацію в Україні - викличе зростання цін та погіршить цінову конкурентоздатність економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Ради НБУ з травня 2018 року по травень 2022 року Олександра Петрика.

"Підвищення податків на імпортні товари, у тому числі для ЗСУ та оборони, може суттєво підвищити видатки бюджету, які, скоріше за все, буде фінансувати НБУ через додаткову емісію. Це буде тиснути і на ціни, і на курс. Крім того, це призведе до підвищення цін на пальне - воно зараз майже все імпортоване. Це стимулюватиме швидке зростання цін через транспортну складову", - пояснює експерт.

Крім того, за його словами, "імпортний податок" прискорить інфляцію. А оскільки в українському експортному виробництві і загалом в економіці велика імпортна складова, багато національних виробників втрачатимуть конкурентоздатність через зростання видатків, пов’язане з подорожчанням імпорту.

Щоб розв’язати цю дилему, ідеально було б сприяти критичному імпорту, але обмежити імпорт товарів, не критичних для уряду, населення та бізнесу - у першу чергу, це товари групи luxury, тобто предмети розкоші, підкреслив експерт.

Водночас він наголосив: така вибіркова система оподаткування потребує від влади чітких та прозорих механізмів, у тому числі - й у боротьбі з корупцією на митниці.

"Потрібно навчитися обходитися без предметів розкоші, коли країна в стані війни. Влада має чітко визначити, що входить у цю групу, та контролювати імпорт цих товарів. На жаль, неякісна система державного управління, зокрема неефективна податкова система та корупція, роблять неможливими ефективне стягнення мита з некритичного імпорту, залишаючи критичний імпорт неоподаткованим", - зазначив Петрик.

Раніше проти введення податку на імпорт виступило Міністерство економіки: там заявили, що введення нового податку прискорить зростання цін в Україні, та призведе до падіння обсягів виробництва.

Також ініціативу розкритикували у Європейській бізнес асоціації: там наголосили, що він може призвести до зростання вартості товарів та послуг, а також появи нових корупційних схем.

Крім того, ініціатива є дискримінаційною щодо товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита.

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