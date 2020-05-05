Підвищувати залізничні тарифи до реформування галузі недоцільно, - ЕВА

Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення економічно необґрунтовано і піднімати їх до реформування галузі недоцільно. Про це в коментарі РБК-Україна заявила координатор з розвитку залізничної інфраструктури Європейської Бізнес Асоціації Дар'я Січкар.

"Ми згодні, що система тарифоутворення на залізничному транспорті застаріла і потребує реформування, проте базові ставки тарифів повинні встановлюватися на економічно обґрунтованому рівні під контролем незалежного державного регулятора - НКРТ, а тому застосування автоматичної індексації в умовах застарілих базових ставок тарифів до реформування галузі є недоцільним", - сказала Січкар

Крім того, на її думку, ініціатива УЗ по зближенню тарифних класів також може мати негативний вплив на бізнес в нинішніх умовах.

"Попередня така ініціатива "Укрзалізниці" два роки тому, за підрахунками бізнесу, могла призвести до збільшення вартості не тільки вантажного пробігу для окремих груп товарів, а для всіх вантажовласників України. Сподіваємося, що на цей раз до цього питання всі стейкхолдери підійдуть виважено, і ми уникнемо чергових спроб нетарифного прихованого підвищення вартості перевезень для українських вантажовідправників", - додала Січкар.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підвищення тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, зазначивши, що це призведе до подорожчання їх продукції та втрату конкурентоспроможності на світових ринках.