Украина работает над собственным ChatGPT: что известно о будущем ИИ

В Украине стартовала разработка первой большой языковой модели (LLM) на украинском языке. 17 июня был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с мобильным оператором Kyivstar, который выступит ключевым инвестором проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что такое LLM и зачем она Украине

LLM (large language model) - это основа для создания продуктов на базе искусственного интеллекта: чат-ботов, аналитических систем, инструментов автоматизации документооборота, голосовых ассистентов и тому подобное. Разработка собственной украинской языковой модели является важным шагом на пути к цифровой независимости страны.

"Национальная языковая модель - это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины", - говорится в сообщении.

Модель будет учиться на украинских данных

Разработчики отмечают, что LLM будет тренироваться исключительно на украинском корпусе текстов - от публичных источников до исторических и культурных материалов. Это позволит модели лучше понимать украинский контекст, язык и специфику коммуникации, что будет выгодно отличать ее от глобальных иностранных аналогов.

Среди ключевых преимуществ национальной модели называют:

Качество. Понимание украинских реалий, языка, исторического и социального контекста

Доступность. Меньшая стоимость использования для украинских компаний и пользователей

Безопасность. Хранение данных в Украине, что особенно важно для государственных структур и сектора безопасности.

Когда появится первая версия

Первый публичный релиз языковой модели ожидается к концу 2025 года. Она будет доступна для государственных органов, образовательных и научных учреждений, общественных организаций и бизнеса.

Этот проект станет первым шагом к формированию собственной AI-инфраструктуры в Украине, которая позволит реализовывать национальные инновации на базе ИИ - без зависимости от внешних технологических гигантов.