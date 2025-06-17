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Украина работает над собственным ChatGPT: что известно о будущем ИИ

Вторник 17 июня 2025 18:53
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Украина работает над собственным ChatGPT: что известно о будущем ИИ Украина начинает разработку национальной языковой модели на базе ИИ (фото: t.me/zedigital)
Автор: Павел Колесник

В Украине стартовала разработка первой большой языковой модели (LLM) на украинском языке. 17 июня был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с мобильным оператором Kyivstar, который выступит ключевым инвестором проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что такое LLM и зачем она Украине

LLM (large language model) - это основа для создания продуктов на базе искусственного интеллекта: чат-ботов, аналитических систем, инструментов автоматизации документооборота, голосовых ассистентов и тому подобное. Разработка собственной украинской языковой модели является важным шагом на пути к цифровой независимости страны.

"Национальная языковая модель - это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины", - говорится в сообщении.

Модель будет учиться на украинских данных

Разработчики отмечают, что LLM будет тренироваться исключительно на украинском корпусе текстов - от публичных источников до исторических и культурных материалов. Это позволит модели лучше понимать украинский контекст, язык и специфику коммуникации, что будет выгодно отличать ее от глобальных иностранных аналогов.

Среди ключевых преимуществ национальной модели называют:

  • Качество. Понимание украинских реалий, языка, исторического и социального контекста
  • Доступность. Меньшая стоимость использования для украинских компаний и пользователей
  • Безопасность. Хранение данных в Украине, что особенно важно для государственных структур и сектора безопасности.

Когда появится первая версия

Первый публичный релиз языковой модели ожидается к концу 2025 года. Она будет доступна для государственных органов, образовательных и научных учреждений, общественных организаций и бизнеса.

Этот проект станет первым шагом к формированию собственной AI-инфраструктуры в Украине, которая позволит реализовывать национальные инновации на базе ИИ - без зависимости от внешних технологических гигантов.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Искусственный интеллект
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