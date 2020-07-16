Повторний тест Болсонару на коронавірус дав позитивний результат

Болсонару обіцяв повернутися до колишнього режиму роботи, коли у нього буде негативний результат тесту
Президент Бразилії Жаїр Болсонару зробив повторний тест на коронавірус COVID-19. Він також дав позитивний результат.
Про це Болсонару розповів CNN Brasil.
Аналізи у президента Бразилії взяли вранці 14 липня, а результат прийшов увечері того ж дня.
Болсонару повідомив, що почувається добре і не відчуває задишки або відсутність нюху, рівень насичення крові киснем становить 98%.
Він обіцяв повернутися до колишнього режиму роботи, коли у нього буде негативний результат тесту на коронавірус.
Нагадаємо, 7 липня Болсонару заявив, що здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
Раніше, в березні, з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.
Зазначимо, що Болсонару відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржує.
Також президент Бразилії називав коронавірус "невеликим грипом" і відвідував мітинги проти карантину.