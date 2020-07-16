Повторный тест Болсонару на коронавирус дал положительный результат

Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал повторный тест на коронавирус COVID-19. Он также дал положительный результат.

Об этом Болсонару рассказал CNN Brasil.

Анализы у президента Бразилии взяли утром 14 июля, а результат пришел вечером того же дня.

Болсонару сообщил, что чувствует себя хорошо и не испытывает одышки или отсутствия обоняния, уровень насыщения крови кислородом составляет 98%.

Он обещал вернуться к прежнему режиму работы, когда у него будет отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, 7 июля Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Ранее, в марте, появлялась информация о том, что в Болсонару обнаружили COVID-19, однако тогда информация не подтвердилась.

Отметим, что Болсонару известен своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией. Через суд его пытались заставить носить маску в общественных местах, но решение он обжаловал.

Также президент Бразилии называл коронавирус "небольшим гриппом" и посещал митинги против карантина.