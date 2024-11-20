Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении
Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о ликвидации медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Более 250 народных избранников проголосовали "за".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка, в рамках первого чтения, законопроект #12178 поддержали 260 народных депутатов.
«Функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения», - добавил он.
Реформирование МСЭК
В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, который начал ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине. Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирована с 1 января 2025 года.
Предпосылкой такого решения стал ряд коррупционных скандалов, которые коснулись руководителей МСЭК в разных регионах. Одним из самых резонансных дел стало разоблачение незаконного обогащения руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. У нее и ее сына было изъято около 6 миллионов долларов наличными.
Впоследствии были разоблачены и другие должностные лица, связанные с коррупцией в системе МСЭК. В частности, стало известно, что более 50 прокуроров из Хмельницкой областной прокуратуры имели статус лиц с инвалидностью, что вызвало значительный общественный резонанс.
Эти события стали ключевым толчком к реформированию системы, которая долгое время была источником злоупотреблений и коррупции.
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