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Как получить деньги на путевку в детский лагерь через "єОздоровлення": инструкция

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 09:52
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Как получить деньги на путевку в детский лагерь через "єОздоровлення": инструкция Фото: как получить деньги на путевку в детский лагерь через "єОздоровлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Семья, имеющие детей из уязвимых категорий, могут получить средства на путевку в детский лагерь. Для этого достаточно воспользоваться программой "єОздоровлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:

  • дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;
  • дети из многодетных малоимущих семей.

Как пользоваться программой?

Шаг 1

Получить уведомление в Дії, приложении "ПриватБанка" или от работников соцзащиты. Или проверить, имеет ли семья право воспользоваться программой здесь.

Шаг 2

Открыть карту со специальным режимом использования для программы "Оздоровление" в отделении "ПриватБанка".

Шаг 3

Получить деньги на карту, 15 890 грн на одного ребенка. Денежные средства начисляются для всех детей в семье в возрасте 7-18 лет, которые имеют право воспользоваться программой.

Шаг 4

Выбрать заведение из списка присоединившихся к программе.

Шаг 5

Забронировать путевку. Для этого нужно обратиться к руководителю избранного заведения, чтобы он/она согласился и подтвердили, что заведение может принять ребенка.

Шаг 6

После приезда ребенка в заведение рассчитаться за путевку картой.

Летние каникулы в Украине

В большинстве школ Украины "последний звонок" прозвучал 31 мая, после чего школьники отправились отдыхать на каникулы. В этот период родители часто рассматривают летние лагеря, где дети будут под наблюдением других взрослых с полезным досугом.

В частности, во многих областях будут работать пришкольные лагеря, преимущественно в июне. В таких лагерях дети смогут не только наверстать пропущенное, но и развлечься.

Подробнее о том, будут ли работать детские летние лагеря в этом году и как записать ребенка - читайте в материале РБК-Украина.

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