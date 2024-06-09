Как получить деньги на путевку в детский лагерь через "єОздоровлення": инструкция

Семья, имеющие детей из уязвимых категорий, могут получить средства на путевку в детский лагерь. Для этого достаточно воспользоваться программой "єОздоровлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;

дети из многодетных малоимущих семей.

Как пользоваться программой?

Шаг 1

Получить уведомление в Дії, приложении "ПриватБанка" или от работников соцзащиты. Или проверить, имеет ли семья право воспользоваться программой здесь.

Шаг 2

Открыть карту со специальным режимом использования для программы "Оздоровление" в отделении "ПриватБанка".

Шаг 3

Получить деньги на карту, 15 890 грн на одного ребенка. Денежные средства начисляются для всех детей в семье в возрасте 7-18 лет, которые имеют право воспользоваться программой.

Шаг 4

Выбрать заведение из списка присоединившихся к программе.

Шаг 5

Забронировать путевку. Для этого нужно обратиться к руководителю избранного заведения, чтобы он/она согласился и подтвердили, что заведение может принять ребенка.

Шаг 6

После приезда ребенка в заведение рассчитаться за путевку картой.