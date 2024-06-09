Как получить деньги на путевку в детский лагерь через "єОздоровлення": инструкция
Семья, имеющие детей из уязвимых категорий, могут получить средства на путевку в детский лагерь. Для этого достаточно воспользоваться программой "єОздоровлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
В этом году по программе "єОздоровлення" получить бесплатные путевки смогут:
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях;
- дети из многодетных малоимущих семей.
Как пользоваться программой?
Шаг 1
Получить уведомление в Дії, приложении "ПриватБанка" или от работников соцзащиты. Или проверить, имеет ли семья право воспользоваться программой здесь.
Шаг 2
Открыть карту со специальным режимом использования для программы "Оздоровление" в отделении "ПриватБанка".
Шаг 3
Получить деньги на карту, 15 890 грн на одного ребенка. Денежные средства начисляются для всех детей в семье в возрасте 7-18 лет, которые имеют право воспользоваться программой.
Шаг 4
Выбрать заведение из списка присоединившихся к программе.
Шаг 5
Забронировать путевку. Для этого нужно обратиться к руководителю избранного заведения, чтобы он/она согласился и подтвердили, что заведение может принять ребенка.
Шаг 6
После приезда ребенка в заведение рассчитаться за путевку картой.
Летние каникулы в Украине
В большинстве школ Украины "последний звонок" прозвучал 31 мая, после чего школьники отправились отдыхать на каникулы. В этот период родители часто рассматривают летние лагеря, где дети будут под наблюдением других взрослых с полезным досугом.
В частности, во многих областях будут работать пришкольные лагеря, преимущественно в июне. В таких лагерях дети смогут не только наверстать пропущенное, но и развлечься.
Подробнее о том, будут ли работать детские летние лагеря в этом году и как записать ребенка - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.