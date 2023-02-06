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Повстанцы обстреляли вертолет миссии ООН в Конго: один миротворец погиб

Фото: вертолет миссии ООН в Конго обстреляли повстанцы (twitter.com/air_intel)
Автор: Константин Широкун

Повстанцы на востоке Демократической Республики Конго обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН в стране. В результате один из пассажиров вертолета был убит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вертолет попал под обстрел после взлета из города Бени. Пилот, еще один южноафриканский миротворец, был ранен в результате обстрела, но смог продолжить полет и приземлиться в аэропорту столицы провинции Гома.

Ни Южная Африка, ни миссия ООН под названием не сообщили, кто может нести ответственность за нападение. Они также не сказали, из какого оружия был обстрелян вертолет.

Миротворческая миссия ООН численностью около 18 тысяч человек была развернута в восточном Конго после того, как в 2010 году сменила предыдущую операцию ООН. Ее мандат включает в себя поддержку усилий конголезского правительства по стабилизации региона, раздираемого насилием повстанцев.

Ранее мы писали, что США выводят миротворцев с острова Тиран в Красном море в ходе визита в Саудовскую Аравию. Подразделения американских войск находились на нем с 1981 года.

Также сообщалось, что Украина отозвала своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО).

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