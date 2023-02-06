Повстанцы обстреляли вертолет миссии ООН в Конго: один миротворец погиб

Вертолет попал под обстрел после взлета из города Бени. Пилот, еще один южноафриканский миротворец, был ранен в результате обстрела, но смог продолжить полет и приземлиться в аэропорту столицы провинции Гома.

Ни Южная Африка, ни миссия ООН под названием не сообщили, кто может нести ответственность за нападение. Они также не сказали, из какого оружия был обстрелян вертолет.

Миротворческая миссия ООН численностью около 18 тысяч человек была развернута в восточном Конго после того, как в 2010 году сменила предыдущую операцию ООН. Ее мандат включает в себя поддержку усилий конголезского правительства по стабилизации региона, раздираемого насилием повстанцев.