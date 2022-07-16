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Через 40 років. США виводять миротворчий контингент з острова Тиран у Червоному морі

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Вашингтон, Субота 16 липня 2022 03:58
Через 40 років. США виводять миротворчий контингент з острова Тиран у Червоному морі Фото: США виводять миротворців з острова Тиран в Червоному морі (facebook.com/usnavy)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден оголосив про виведення миротворців з острова Тиран в Червоному морі в ході візиту до Саудівської Аравії. Підрозділи американських військ перебували на ньому з 1981 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За словами президента США, тепер острів буде відкритий для туризму та економічного розвитку. США і Саудівська Аравія домовилися зберегти заходи у сфері безпеки і свободу судноплавства з усіх боків, включаючи Ізраїль. Єгипет в 2017 році погодився передати Саудівській Аравії два острови в протоці Тиран, але згоду Ізраїлю на передачу було отримано тільки зараз.

Нагадаємо, Байден на цьому тижні відправився в турне на Близький Схід, ЗМІ пишуть, що він схиляє прем'єра Ізраїлю до поставок озброєнь Україні.

Крім того, Байден пригрозив застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Саудовская Аравия Ізраїль Єгипет
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