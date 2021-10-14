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Пошкоджений корабель ВМС буксирують до Одеси. Екіпаж евакуювали

Автор: Олександр Мороз

Пошкоджений напередодні корабель Військово-морських сил на даний момент буксирують до Одеси. Його екіпаж частково повернули до пункту постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що станом на ранок особовий склад, який не задіяний у заходах щодо забезпечення живучості судна, було доставлено до пункту постійної дислокації. Для порятунку корабля задіяли аварійний загін ВМС.

На даний момент корабель буксирують до Одеси. Зазначимо, аварія сталася з судном розмагнічування U-811 "Балта".

Нагадаємо, вчора через різке погіршення погоди в морі сталася аварія, в результаті якої військовий корабель отримав пошкодження. До ранку судно знаходилося на якорі.

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Чорне мореВМС