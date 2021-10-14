Поврежденный корабль ВМС буксируют в Одессу. Экипаж эвакуировали

Поврежденный накануне корабль Военно-морских сил на данный момент буксируют в Одессу. Его экипаж частично вернули в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на утро личный состав, который не задействован в мерах по обеспечению живучести судна, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Для спасения корабля задействовали аварийный отряд ВМС.

На данный момент корабль буксируют в Одессу. Отметим, авария произошла с судном размагничивания U-811 "Балта".