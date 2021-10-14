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Поврежденный корабль ВМС буксируют в Одессу. Экипаж эвакуировали

Автор: Александр Мороз

Поврежденный накануне корабль Военно-морских сил на данный момент буксируют в Одессу. Его экипаж частично вернули в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на утро личный состав, который не задействован в мерах по обеспечению живучести судна, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Для спасения корабля задействовали аварийный отряд ВМС.

На данный момент корабль буксируют в Одессу. Отметим, авария произошла с судном размагничивания U-811 "Балта".

Напомним, вчера из-за резкого ухудшения погоды в море произошла авария, в результате которой военный корабль получил повреждения. До утра судно находилось на якоре.

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Черное мореВМС