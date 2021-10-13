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Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі. Триває рятувальна операція

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 21:32
Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі. Триває рятувальна операція Фото: військовий корабель ВМС України отримав пошкодження в Чорному морі (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація. В результаті корабель отримав пошкодження.

"Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість", - уточнили в пресслужбі.

Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

"Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації", - уточнили у ВМС.

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Чорне море ВМС України
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