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Пошкоджені обстрілами будинки Києва відновлять: у КМДА назвали строки

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Україна, Середа 01 червня 2022 09:50
Пошкоджені обстрілами будинки Києва відновлять: у КМДА назвали строки Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пошкоджені ворожими обстрілами житлові будинки Києва відновлять до середини осені. До середини осені люди зможуть повернутися до додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

За його словами, у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більша половина - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало в основному скло", - сказав він.

Як зазначив Поворозник вчора Кабмін прийняв постанову, яким виділено 200 млн гривень з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто своїми відповідними документами також виділяє з резервного фонду, з фондів капітального будівництва близько 600 млн гривень, щоб все це робилося одночасно.

"І ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настатання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків", - повідомив Поворозник.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що через дії окупантів у Києві пошкоджено близько 400 цивільних об'єктів. На відновлення будівель необхідно до 80 млн євро.

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