Пошкоджені дахи та поламані дерева: Херсонською областю пронісся торнадо

Напередодні Херсонською областю пронісся торнадо. Наразі поліцейські допомагають місцевим мешканцям долати наслідки природного явища.
Торнадо пронеслося в районі села Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.
"В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.
На даний момент правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги.
"Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди", - йдеться в повідомленні.
Фото: Херсонською областю пронісся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)
Нагадаємо, нещодавно по Японії пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.
Раніше повідомлялося, що торнадо обрушився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.