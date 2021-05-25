UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поврежденные крыши и поломанные деревья: по Херсонской области пронесся торнадо

Автор: РБК-Украина

Накануне по Херсонской области пронесся торнадо. Сейчас полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия природного явления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.

"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.

"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Фото: Херсонской областью пронесся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Херсонская областьторнадо