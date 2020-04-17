Поворозник попросив Кличка відсторонити його на час слідства

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник попросив мера Києва Віталія Кличка відсторонити його від посади на час слідства. Про це у Facebook повідомив сам Поворозник.

При цьому він додав, що готовий співпрацювати зі слідством.

"Я готовий на співпрацю зі слідством. І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо", - повідомив він.

Нагадаємо, ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

Додамо, що в грудні минулого року у КМДА проводилися обшуки у справі про зловживання службових осіб Департаменту містобудування та архітектури й інших департаментів, пов'язаних з будівництвом.