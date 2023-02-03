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Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом по расширению России

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Пятница 03 февраля 2023 06:35
Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом по расширению России Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Для президента РФ Владимира Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России",

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

НАТО является оборонительным союзом, а в связи с российским вторжением в Украину "не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", подчеркнул канцлер ФРГ.

Он отметил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц.

Ранее Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

Также канцлер Германии отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.

Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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