Полномасштабный проигрыш РФ будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно полномасштабный проигрыш России станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным", - сказал Зеленский.

Президент напомнил главные новости этой недели, в частности:

Были приняты решения о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции.

Есть пакет безопасности и сильные договоренности с Японией.

Украина получила полтора миллиарда евро макрофина от ЕС - средства уже на счетах Национального банка.

Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов.

Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.

Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях и в своих "усилиях подменить историческую правду какими-то имперскими мифами".

"Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", - отметил президент.