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Полномасштабный проигрыш РФ будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, - Зеленский

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Суббота 25 марта 2023 21:46
Полномасштабный проигрыш РФ будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно полномасштабный проигрыш России станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным", - сказал Зеленский.

Президент напомнил главные новости этой недели, в частности:

  • Были приняты решения о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции.
  • Есть пакет безопасности и сильные договоренности с Японией.
  • Украина получила полтора миллиарда евро макрофина от ЕС - средства уже на счетах Национального банка.
  • Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов.
  • Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.
  • Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях и в своих "усилиях подменить историческую правду какими-то имперскими мифами".

"Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", - отметил президент.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. И наша страна обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира.

Также глава государства отметил, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

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