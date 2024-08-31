На фронте уменьшилось количество атак, но ситуация напряженная: сводка Генштаба

Самым трудным направлением фронта остается Покровское. Оккупанты за последние сутки также активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения на фронте. Это больше, чем было еще неделю назад, но меньше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанская.

На Купянском направлении зафиксировано 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении было 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики восемь раз наступали у Угледара и Водяного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На других направлениях обстановка без изменений.