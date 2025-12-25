Полное содержание мирного плана и удар по базе морских дронов в Крыму: новости за 24 декабря

Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список

Мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Впрочем, кроме базового документа есть также и отдельные дополнения по направлениям, отметил президент Владимир Зеленский.

Сейчас обсуждается драфт мирного плана - политического документа между Украиной, США, Европой и русскими. По словам Зеленского, в 20 пунктах плана содержатся ссылки на другие возможные документы.

ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму, - Генштаб

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.

Также в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

Папа Римский предложил "24 часа мира" после массированных атак РФ по Украине

Папа Римский Лев XIV расстроен тем, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".

"Я снова обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира", - заявил Лев XIV во время обращения из Кастель Гандольфо вечером 23 декабря.

В Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных, - источники

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой ликвидировали двух сотрудников Министерства внутренних дел России. Они участвовали в войне против Украины и, в частности, пытали украинских военнопленных, сообщили источники РБК-Украина в ГУР.

По их словам, около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Россияне ходят через границу: в ВСУ рассказали о прорыве в Грабовском

Российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском в приграничье Сумской области.

Там до сотни врагов: это не так называемая "элитка" российской армии, но и не вчерашние "мобики", которые не знают, как воевать, отметил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.