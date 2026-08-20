Полный бак - от 3 945 грн. Сколько стоит бензин и дизель 20 августа и почему на АЗС разные цены

По состоянию на 20 августа цены на топливо в Украине остаются стабильными благодаря сбалансированным поставкам через западную границу. Заправить стандартный 50-литровый бак бензином А-95 на украинских АЗС стоит от 3945 до 4170 грн.

Какие цены держат на стелах популярные АЗС и почему они различаются у сетей - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Стабильность цен: Пока нет предпосылок для значительного подорожания или удешевления топлива, поставки через западную границу сбалансировали рынок.

Пока нет предпосылок для значительного подорожания или удешевления топлива, поставки через западную границу сбалансировали рынок. Внешние факторы: Дальнейшее движение цен будет зависеть от глобальных событий, включая ситуацию с Ираном и антироссийские санкции.

Дальнейшее движение цен будет зависеть от глобальных событий, включая ситуацию с Ираном и антироссийские санкции. Разница в ценах: Налоги для всех операторов одинаковы, а разница в стоимости между премиальными заправками и экономсегментом объясняется расходами на сервис, персонал и бизнес.

Налоги для всех операторов одинаковы, а разница в стоимости между премиальными заправками и экономсегментом объясняется расходами на сервис, персонал и бизнес. Программы лояльности: Благодаря бонусам реальная переплата на АЗС нивелируется, поскольку часть возвращается водителям.

Как объяснял в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на украинском топливном рынке пока не наблюдается факторов для резких ценовых колебаний. Ситуация стабильна благодаря нормальным поставкам через западную границу.

По его словам, рынок будет находиться в состоянии стабильности, пока не появятся новые значимые события в мире - в частности, ситуация вокруг Ирана или новые санкции против России. Отдельные сети могут незначительно корректировать маркетинг, однако в целом ситуация не изменится.

Фото: цены на АЗС 20 августа (инфографика РБК-Украина)

Актуальные цены на АЗС 20 августа

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн

Бензин NANO 95: 86,40 грн

Бензин А-95: 83,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

Для оценки затрат рассмотрим стоимость заправки стандартного 50-литрового бака самым популярным топливом (бензином А-95 Евро/стандарт и дизелем) на разных сетях АЗС:

OKKO

Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л): 4 145 грн

ДТ Евро (93,90 грн/л): 4 695 грн

WOG

Бензин 95 Евро (82,90 грн/л): 4 145 грн

ДТ Евро-5 (93,90 грн/л): 4 695 грн

SOCAR

Бензин А-95 (83,40 грн/л): 4 170 грн

ДТ NANO (95,90 грн/л): 4 795 грн

"Укрнафта"

Бензин А-95 (78,90 грн/л): 3 945 грн

ДТ (89,90 грн/л): 4 495 грн

Почему отличаются цены на заправках

Комментируя для РБК-Украина разницу в стоимости топлива между бюджетными и премиальными сетями, Леушкин подчеркнул, что налоговая нагрузка для всех операторов одинакова, ведь рынок работает в едином экономическом пространстве.

"Налоги одинаковы для всех. Мы живем в едином экономическом пространстве", - отметил эксперт.

По его словам, более высокая цена на премиальных АЗС объясняется следующими факторами: