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Партизаны обнаружили ПВО и склад с боекомплектом в районе Симферополя

Крым, Пятница 27 октября 2023 09:24
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Партизаны обнаружили ПВО и склад с боекомплектом в районе Симферополя Фото: ПВО РФ возле Симферополя обнаружили партизаны "Атеш" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили ПВО российских войск возле временно оккупированного Симферополя (Крым). И не только ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района", - говорится в сообщении.

ПВО РФ возле Симферополя обнаружили партизаны (t.me/atesh_ua)

Как отмечают партизаны, неподалёку возможно размещена и радиолокационная станция (РЛС), которая координирует воздушные цели.

"Территория очень хорошо охраняется", - констатировали в "Атеш".

ПВО оккупантов в Крыму

В последнее время российские войска "нашпиговывают" временно оккупированный Крым системами ПВО и бетонными заграждениями по типу "зубов дракона". В частности, была зафиксирована переброска систем ПВО в Симферополь. Ранее партизаны зафиксировали переброску ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.

К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.

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