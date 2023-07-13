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К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились уже 6 стран, - Зеленский

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Четверг 13 июля 2023 23:19
К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились уже 6 стран, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Декларацию относительно гарантий безопасности для Украины, которую согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры "Большой семерки" (G7), поддержали еще шесть стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Так, помимо "Большой семерки", речь также идет о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

"Очень удачную нашу договоренность по гарантиям безопасности на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Прошли только сутки от Вильнюса (саммита НАТО в Вильнюсе, - Ред.), а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже 6 стран - это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства поблагодарил страны-партнеры за такое решение, и высказал уверенность, что кого количество гарантеров будет увеличиваться.

"Украина и США будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларацией о гарантиях безопасности на пути в НАТО", - добавил президент.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" 12 июля согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

Президент Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены за счет двусторонних договоров с партнерами.

Детальнее о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский G7 Гарантии безопасности
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