Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахара

Из яблок можно приготовить диетический десерт без сахара, который получается воздушным и легким. Блюдо подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Яблоки нужно очистить от кожуры, нарезать на кусочки, переложить в кастрюлю и добавить совсем немного воды, чтобы они тушились. Накройте крышкой и готовьте до мягкости.
Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте набухнуть.
Готовые яблоки перебейте блендером в пюре, добавьте к ним растопленный желатин и взбейте миксером 15-20 минут. Должна получиться воздушная белая масса, которая увеличилась в размере.
Также можно добавить немного меда, но это по желанию.
Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой.
Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
