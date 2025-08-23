RU

Воздушный, как облако: рецепт диетического десерта без сахара

Рецепт диетического десерта из яблок (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из яблок можно приготовить диетический десерт без сахара, который получается воздушным и легким. Блюдо подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.

Диетический десерт без сахара: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • очищенные яблоки - 500 г
  • желатин - 25 г
  • вода - 100 мл

Способ приготовления

Яблоки нужно очистить от кожуры, нарезать на кусочки, переложить в кастрюлю и добавить совсем немного воды, чтобы они тушились. Накройте крышкой и готовьте до мягкости.

Желатин залейте водой, перемешайте и оставьте набухнуть.

Готовые яблоки перебейте блендером в пюре, добавьте к ним растопленный желатин и взбейте миксером 15-20 минут. Должна получиться воздушная белая масса, которая увеличилась в размере.

Также можно добавить немного меда, но это по желанию.

Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой.

Диетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)

Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Диетический десерт с яблоками (фото: кадр из видео)

Рецепты