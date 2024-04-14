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В Воздушных силах высказались о сроках поставки новой системы Patriot для Украины

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 12:21
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В Воздушных силах высказались о сроках поставки новой системы Patriot для Украины Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит новую систему противовоздушной обороны Patriot как можно быстрее. Точно оценить сроки поставки сложно, поскольку это не простой процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все эти установки - пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", - отметил спикер.

По словам Евлаша, поставки Patriot пройдут "как можно быстрее".

"Это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", - добавил он.

Германия передаст еще один Patriot

Вчера стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он поблагодарил канцлера за поставку еще одной дополнительной системы Patriot в Украину.

Офис президента отмечает, что Германия предоставит системы Patriot, IRIS-T и Skynex, ракеты и патроны для зенитно-ракетных систем.

Patriot для Украины

Напомним, первую систему Украины получила от Германии в апреле 2023 года, а вторую - в декабре.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.

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