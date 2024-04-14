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У Повітряних силах висловилися про терміни постачання нової системи Patriot для України

Україна, Неділя 14 квітня 2024 12:21
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У Повітряних силах висловилися про терміни постачання нової системи Patriot для України Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримає нову систему протиповітряної оборони Patriot якнайшвидше. Точно оцінити терміни постачання складно, оскільки це не простий процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі установки - пускові установки, пункт управління, це не одна машина. Всі їх потрібно доставити на територію України. Це може зайняти деякий час, я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію", - зазначив речник.

За словами Євлаша, постачання Patriot відбудеться "якнайшвидше".

"Це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", - додав він.

Німеччина передасть ще один Patriot

Вчора стало відомо, що Німеччина передасть Україні додаткову систему ППО Patriot. Інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він подякував канцлеру за постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну.

Офіс президента зазначає, що Німеччина надасть системи Patriot, IRIS-T й Skynex, ракети і набої до наявних зенітно-ракетних систем.

Patriot для України

Нагадаємо, першу систему Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року, а другу - у грудні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, аби повність закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі, але спочатку хоче отримати сім для захисту від російських ракет.

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