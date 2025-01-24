В Воздушных силах рассказали, как их бойцы захватили в плен 11 россиян

Бойцы Воздушных сил смогли захватить в плен российских солдат во время одного из боев в начале полномасштабного вторжения. Это произошло в окрестностях Харькова.

Как рассказал офицер Воздушных Сил "Мажор", во время одного из боев противник оказался буквально в нескольких метрах от позиции, где были наши военные. Они в тот момент с воздуха прикрывали других украинских бойцов, чтобы не допустить подход противника к подразделениям, которые держали оборону на земле.

"Одна из групп сумела подойти к нашим передовым позициям и уже доклад о ее обнаружении мы услышали соответственно от военнослужащих, которые держали оборону непосредственно на самой позиции. То есть противник внезапно оказался фактически в 5 метрах от нашего подразделения. Это были именно передовые позиции, их было 4 бойца всего (украинских военных - ред.). Они доложили о количестве противника и сумели начать весь бой самостоятельно", - рассказал "Мажор".

По его словам, в тот момент встал вопрос, давать ли команду на отход, или продолжить весь бой. Ведь количество противника преобладало. Именно тогда их командир принял решение держать оборону и отдал соответствующий приказ. В этот момент по врагу начала вестись работа с дронов-камикадзе. Это привело к тому, что у россиян началась паника и они решили спрятаться в одном из домов.

"После поражения у нас получилось очень удачно по ним отработать, противник впал в панику и забежал в дом. Ну единственным решением было этот дом уничтожить до того, как противник сможет вести какие-то активные действия. Поэтому было принято решение нанести удар по этому дому", - говорит военный.

После того, как дом, где скрывались россияне, начал пылать, оккупанты начали хаотично выбегать оттуда и решили спрятаться в подвале. В тот момент украинские военные несколько изменили свои позиции и могли полностью контролировать выход из подвала стрелковым оружием.

"Наши бойцы качественно отработали выполнены все команды. Это огромный героизм, потому что понимая, что вас четверо, а противника - 12 человек, это очень огромный риск для жизни. Я восхищаюсь этими ребятами, это прямо герои. Особенно учитывая, что они из Воздушных сил. Это не пехотинцы, это не штурмовики, которые учились, работали и воевали 10 или 5 лет по этому направлению", - рассказали в Воздушных силах.

В результате, один из украинских военных подполз к подвалу и забросал его гранатами. В результате этого погиб командир оккупантов. Именно он выступал против того, чтобы россияне сдавались в плен. Но после его гибели россияне сдались.