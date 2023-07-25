Ночная атака "Шахедами". Много дронов сбили, но есть попадания: что известно

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов.

РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке по Украине.

Полтавская область

Как сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, на территории области украинские силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Черкасская область

Также этой ночью россияне атаковали Черкасскую область ударными БПЛА.

"Имеем три попадания. Два "Шахеда" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, прошло без пострадавших и пожаров", - написал глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Сумская область

Над Сумской областью средствами ПВО уничтожен один БПЛА типа "Шахед".

Житомирская область

Россияне "Шахедами" повредили инфраструктурный объект в Житомирской области.

"По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Киевская область

Российские оккупанты снова атаковали область "Шахедами". Тревога продолжалась более 3,5 часа. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели врага.

По информации ОВА, в настоящее время в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет.

По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов области отсутствуют.

В одной из общин из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован.

Киев

Российская оккупационная армия атаковала столицу Украины иранскими ударными дронами "Шахед". Это уже шестая атака дронов на Киев за этот месяц

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации Киевской городской военной администрации, в столице обошлось без жертв и разрушений.

УЗ предупредила о задержке поездов

Из-за российских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку Хмельницкой области. В связи с чем поезда задерживаются.

Так, по состоянию на 06:45, изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов - Киев, №3 Запорожье - Ужгород, №87 Запорожье - Ковель.

В УЗ предупредили, что пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, принимают на следующие рейсы "Укрзализныци" аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

Позже в УЗ сообщили, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

"Опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже по привычному маршруту", - говорится в сообщении.

Задержки