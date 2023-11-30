В Воздушных силах прокомментировали падение "Шахеда" в Крыму

Плохие погодные условия, например сильный ветер или ураган, могут повлиять на работу любых летательных аппаратов. Поэтому падение в Крыму "Шахеда", который россияне запускали для атаки по Украине, не удивительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Здесь ничего удивительного нет. Все что угодно могло произойти. Это техника, падает. Самолеты падают, вертолеты падают и беспилотники соответственно падают. Любая ошибка, техническая неисправность могла помешать. В том числе и погодные условия могли помешать", - сказал Игнат.

По его словам, если действительно слишком сильный шквальный ветер или ураган - это будет влиять на работу любых летательных аппаратов.

В Крыму упал "Шахед", который оккупанты запустили для атаки по Украине

Вчера российский ударный беспилотник упал на территории временно оккупированного Крыма. БПЛА оккупантов обнаружили после мощного шторма в прибрежной зоне полуострова.

Так, местные жители прибрежной зоны обнаружили в одном из населенных пунктов российский боевой беспилотник, лежавший неподалеку от моря.

Как отмечает очевидец, дрон имеет серийный номер, однако предыдущий его маршрут неизвестен.

Следует отметить, что на территории временно оккупированного Крыма до сих пор наблюдаются сложные метеорологические условия.